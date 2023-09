Samsung Galaxy Tab A9: avvistato online, debutto IMMINENTE

Manca pochissimo al debutto del nuovo tablet low-cost di casa Samsung; il Galaxy Tab A9 è prossimo al lancio. Il dispositivo è infatti apparso all’intero del portale per la certificazione BIS. Cosa sappiamo del device in questione?

Prima di addentrarci nella disamina del rumor appena emerso in rete, ricordiamo che la compagnia sudcoreana ha tolto i veli ai tablet di punta poche settimane fa. La serie Tab S9 è finalmente tra noi e adesso è il momento di fare la conoscenza della gamma di dispositivi pensati per la fascia media del mercato. Come detto, il lancio di questa line-up è imminente e lo confermano le numerose apparizioni dei terminali all’interno dei siti per la certificazione online.

Samsung Galaxy Tab A9: tutto quello che sappiamo

Il Galaxy Tab A9 sarà il modello più economico della serie; al momento è stato avvistato presso il BIS ma lo possiamo notare anche all’interno del portale della TDRA. Il lancio è dietro l’angolo e oggi, grazie all’insider di settore Mukul Sharma, possiamo sapere maggiori informazioni sul device in questione. Arriverà insieme al fratellone Tab A9+.

Osservando l’elenco delle certificazioni emerse in rete, vediamo che Tab A9 standard ha il numero di modello SM-X115; godrà di una variante con modem 5G, ma il Wi-Fi sarà presente ovunque. Ci sarà anche il supporto al GPS, alla radio FM e al Bluetooth. Sotto la scocca del tablet troveremo ua batteria da 5100 mAh con ricarica rapida da 15W. Al momento questi sono tutti i dettagli che abbiamo. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a restare connessi con noi.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Galaxy Tab A9 costa 893,39€ su Amazon, spese di spedizione incluse. La consegna è celere e immediata ed è anche in sconto rispetto al suo prezzo di listino (929,00€); è un best buy assoluto.

