Samsung Galaxy Tab A8, tablet potente e di design a prezzo FOLLE

Non è necessario spendere svariate centinaia di euro per acquistare un tablet in grado di accompagnarti durante il giorno nei task quotidiani fatti di social, email di lavoro, serie TV, eccetera. Se acquisti subito l’ottimo Samsung Galaxy Tab A8, infatti, avrai sempre a disposizione un tablet capace di garantirti un’ottima esperienza di utilizzo senza pesare troppo sul portafogli.

Grazie allo sconto del 33% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 166€, il tablet del colosso sudcoreano ti permette di utilizzare tutte le applicazioni che vuoi senza essere costretto a spendere 3-4 volte tanto.

Samsung Galaxy Tab A8 crolla di prezzo su Amazon grazie a uno sconto del 33%

Dotato di un design molto curato e giovanile, il tablet di Samsung ha dalla sua un bel pannello da 10.5 pollici ad altissima risoluzione capace di offrirti un’esperienza di visione sbalorditiva e immersiva, anche grazie alla buona ottimizzazione delle cornici. Gli ampi angoli di visuale sommati alla buona calibrazione dei colori, ti faranno apprezzare le tue serie TV preferite anche quando sei lontano da casa e dalla tua smart TV.

Sotto il cofano è presente un processore octa core di ultima generazione con a fianco tanta RAM e spazio di memoria interno per scaricare tutte le app che vuoi, mentre la batteria da 7040 mAh con supporto alla ricarica rapida ti assicura tantissime ore di utilizzo senza temere di restare a secco a metà giornata. Inoltre, il tablet di Samsung è uno dei pochi di fascia media a montare quattro speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos per ascoltare tutta la musica che vuoi ad alta fedeltà.

L’ottimo tablet di fascia media di Samsung è la soluzione perfetta per un utilizzo quotidiano senza alcun compromesso; prendilo al volo fintanto che è ancora in offerta su Amazon con il 33% di sconto. Se lo acquisti subito ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione aggiuntivi grazie ai servizi Prime.

