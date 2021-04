Samsung Galaxy Tab A7 Lite è appena comparso all’interno del sito per la certificazione TENAA rivelando il suo design ufficiale. Per chi non lo sapesse, il Tab A7 è attualmente uno dei tablet Android più venduti sul mercato per quanto riguarda la categoria di fascia media e ora l’azienda sembra puntare sul segmento budget con il lancio di una variante ‘Lite’ dello stesso.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: cosa sappiamo?

Recentemente, è stato affermato che il tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite verrà lanciato nel mese di giugno. Prima del lancio, il dispositivo è ora passato attraverso il processo di certificazione TENAA, rivelando alcuni dettagli sul dispositivo.

Sulla base delle immagini emerse online tramite l’elenco TENAA, il dispositivo presenta lo stesso design del Galaxy Tab A7. È simile al render del tablet recentemente condiviso da Evan Blass su Twitter.

In precedenza, è stato rivelato che il tablet avrà un pannello LCD da 8,4 pollici. La fuga di notizie aggiunge anche che il dispositivo potrebbe essere alimentato dal chipset MediaTek Helio P22T, abbinato a 3 GB di RAM. Verrà imballato con una batteria da 5.100 mAh e funzionerà con il sistema operativo Android 11. Sono presenti anche fotocamere frontali e posteriori, senza flash LED.

Il dispositivo ha anche ottenuto la certificazione FCC ed è stato approvato dall’ente SIG il mese scorso. L’aspetto della FCC non ha rivelato alcuna informazione, ma il portale BT SIG ha rivelato solo che supporta il Bluetooth 5.0.

Un rapporto afferma inoltre che il Galaxy Tab A7 Lite potrebbe essere lanciato insieme al Galaxy Tab S7 Lite che dovrebbe essere disponibile in tre varianti: Wi-Fi, 4G LTE e 5G. Quest’ultimo dovrebbe essere disponibile in più opzioni di colore all’interno dei mercati in cui verrà venduto: nero, argento, rosa e verde.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere i nuovi tablet low-cost dell’OEM sudcoreano?

