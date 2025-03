Samsung Galaxy S25 Ultra: prezzo crollato e A16 in regalo con l'offerta Amazon (anche a rate)

È il momento giusto per acquistare il Samsung Galaxy S25 Ultra. La versione da 512 GB dello smartphone, infatti, è oggi protagonista di una nuova offerta su Amazon con possibilità di acquisto al prezzo scontato di 1.376 euro e con un Galaxy A16 in regalo. Per ottenere un ulteriore sconto è sufficiente pagare con una carta American Express: in questo modo, infatti, il prezzo cala di 150 euro ed è possibile completare l’acquisto a 1.226 euro, sempre con un A16 in regalo. Rispetto al listino di 1.619 euro è possibile risparmiare fino a 393 euro. La promo è valida per diverse colorazioni e terminerà il prossimo 2 aprile. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi selezionare la versione desiderata.

Un’offerta imperdibile

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è il top di gamma da prendere oggi, con un comparto tecnico completo e senza punti deboli oltre che con un software ricco di funzionalità e con anche la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale Galaxy AI. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica wireless. Il sistema operativo è Android 15 con One UI e Galaxy AI.

Con l’offerta Amazon in corso oggi è possibile acquistare il Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB al prezzo scontato di 1.376 euro oppure di 1.226 euro pagando con una carta American Express. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.