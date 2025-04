Samsung Galaxy S25 Ultra in offerta SHOCK: 300 euro di sconto e un Galaxy A16 GRATIS

Su Amazon è attiva un’offerta clamorosa per acquistare il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra nel modello da 12+256GB. Al checkout puoi ricevere in automatico subito 300 euro di sconto sul prezzo di listino, pagandolo soltanto 1199 euro invece di 1499, anche a rate. Ma non finisce qui, perché acquistandolo entro domani 2 aprile e registrando il tuo acquisto su Samsung Members riceverai addirittura gratis un Samsung Galaxy A16. È davvero un’opportunità imperdibile.

Samsung Galaxy S25 Ultra: lo smartphone definitivo

Samsung Galaxy S25 Ultra è dotato di un fantastico display Dynamic AMOLED 2x da 6.9 pollici QHD+ dalla qualità visiva eccezionale, con una fotocamera principale da 200 megapixel e una nuova camera Ultra-Wide da 50 megapixel. Con l’intelligenza artificiale puoi migliorare e modificare le immagini con una precisione professionale.

La scocca in Titanium Black nasconde il processore Snapdragon 8 Elite, progettato su misura per offrire prestazioni fulminee in ogni ambito, mentre la batteria da 5000mAh ti garantisce autonomia per tutto il giorno.

Con la S Pen Integrata, poi, avrai sempre uno strumento versatile per prendere appunti, modificare immagini e navigare con precisione.

Approfitta di questa occasione incredibile: aggiungi Samsung Galaxy S25 Ultra al carrello per ricevere in automatico 300 euro di sconto al checkout. Inoltre, completa l’acquisto entro domani 2 aprile, registralo su Samsung Members e ricevi gratis un Galaxy A16.