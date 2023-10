Samsung Galaxy S24 Ultra 5G sarà INCREDIBILE: svelato il comparto fotografico

In queste ore apprendiamo interessantissimi dettagli inerenti il prossimo flagship di casa Samsung; di fatto, il Galaxy S24 Ultra 5G sarà un cameraphone di altissimo profilo e riceverà grossi update sul fronte foto/video. Andiamo con ordine e analizziamo quanto è emerso. Da una recente fuga di notizie infatti, sappiamo che l’insider Revegnus ha riferito che la formazione multimediale del nuovo device top del colosso sudcoreano avrà una rinnovata lente ultragrandangolare e un teleobiettivo aggiornato.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G: tutto quello che è emerso

Dal tipster su X leggiamo infatti quale sarà la disposizione delle lenti della nuova ammiraglia sudcoreana. Ci sarà una main camera da 200 Megapixel con sensore di 1/1,3″ (la dimensione dei pixel invece, sarà di 0,6μm). Non mancherà una lente ultrawide da 12 megapixel con sensore IMX564 da 1/2,55″. Il tele con zoom ottico 3X sarà da 10 Megapixel e sarà un sensore IMX754+ mentre in ultima istanza avremo un tele da 48 mega con zoom ottico 5X con apertura f/3.2.

Revegnus ha riferito che questo smartphone di punta di Samsung presenterà il supporto allo zoom digitale 100X. Ovviamente l’azienda non ha confermato nulla, quindi vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Fra le altre cose, l’informatore ha anche accennato all’arrivo sul mercato del Galaxy S25 Ultra 5G (sì, avete letto bene). Si inizia già a parlare dell’ammiraglia che vedrà la luce fra due anni. Sarà presentata, come sempre, ad inizio anno e disporrà di nuovi teleobiettivi 4X e 6X che andrebbero a sostituire quelli visti nei modelli attuali. Nessun cambiamento in arrivo per quanto concerna la selfiecam, sempre da 12 Megapixel, che resterà invariata ancora a lungo. A proposito, se volete Galaxy S23 Ultra 5G, sappiate che è in super sconto su Amazon al prezzo consigliato di 999,98€, spese di spedizione incluse.

