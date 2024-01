Samsung Galaxy S24 Ultra: il top di gamma è IMPERDIBILE con l'offerta lancio (-240€)

Il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra è già considerato da molti come il miglior top di gamma sul mercato. Chi cerca uno smartphone completo e non vuole scendere a compromessi può, quindi, puntare ad occhi chiusi sul flagship di Samsung, ora protagonista di una nuova offerta lancio su Amazon. La versione da 512 GB è disponibile al prezzo scontato di 1.499 euro invece di 1.619 euro (si tratta del prezzo della versione da 256 GB).

Ancora più interessante è l’offerta della versione da 1 TB, ora disponibile al prezzo scontato di 1.619 euro invece di 1.859 euro, con ben 240 euro di sconto. Per tutte e due le versioni è possibile completare l’acquisto anche in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito. Sono disponibili diverse colorazioni. Per accedere all’offerta e scegliere la versione da comprare del Samsung Galaxy S24 Ultra è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: subito in offerta lancio

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è il top di gamma del momento: tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM e da una batteria da 5.000 mAh. Da notare anche una quadrupla fotocamera posteriore oltre che un display AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra:

Entrambe le varianti sono disponibili con un pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.