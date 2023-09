Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un nuovo sensore da 200 Megapixel (RUMOR)

La prossima line-up di punta di Samsung, la gamma Galaxy S24, verrà lanciata, come sempre, nei primi mesi del prossimo anno. Si ipotizza un debutto per il mese di gennaio o, come è avvenuto negli due anni, a febbraio. Da un rumor appena emerso in rete, scopriamo che l’ammiraglia della linea del 2024 avrà un obiettivo rinnovato da 200 Megapixel. Sarà un sensore ISOCELL HP2SX da 200 Megapixel.

Samsung Galaxy S24 Ultra: cosa sappiamo del nuovo flagship?

L’azienda sudcoreana, invece di adoperare il precedente sensore, pare che voglia utilizzare un inedito ISOCELL HP2SX da 200 Megapixel. Questo sarà un prodotto aggiornato in grado di girare video in 8K a 30 fps e vanterà funzionalità avanzatissime come la messa a fuoco Super Quad Phase Detection. Ci saranno varie modalità per acquisire foto sia da 12 che da 50 Megapixel e grazie alle informazioni fornite dal tipster Ice Universe, scopriamo che avrà una dimensione di 1/1,3 pollici con pixel aventi una dimensione di 0,6 µm.

Exclusive: Galaxy S24 Ultra main camera HP2SX, with the same specifications as HP2,200MP, 1/1.3 ",0.6μm.Looks like an optimized version of HP2. pic.twitter.com/BLNVRgwS1W — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 1, 2023

Oltre all’ottica principale disporrà di un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3X e avrà anche un’ottica capace di scattare foto e video con zoom 5X. La selfiecam sarà da 12 Megapixel, l’ultrawide da 12 Mega e il tele invece, da 10 Mpx. Sotto la scocca potremmo trovare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 coadiuvato da 12 o 16 GB di memoria interna e da 256, 512 GB o da memorie UFS 4.0 da 1 TB. Forse potrebbe esserci anche una versione con 2 TB, ma ad oggi è solo un leak. Il telaio del device sarà in titanio, le cornici saranno già spesse e il pannello potrebbe essere più luminoso di quello attuale (2800 nit, a quanto pare) e potrebbe avere il profilo flat senza bordi curvi. La batteria potrebbe essere da 5000 mAh e potrebbe vantare una velocità di ricarica di 65W.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G costa solo 1099,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. C’è una promozione sul sito dell’azienda che vi permetterà di ricevere un cashback di 300€ se registrerete il dispositivo entro il prossimo 17 settembre 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.