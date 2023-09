Samsung Galaxy S24 Ultra: arriva il pannello FLAT con cornici SOTTILISSIME

In queste ore è trapelata online un’immagine che mostra come potrebbe essere il display del futuro Samsung Galaxy S24 Ultra. Di fatto, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che Samsung sia intenzionata ad abbandonare i pannelli curvi (almeno sull’iterazione Ultra della gamma S di punta) in favore degli schermi flat, proprio come Apple fa da alcuni anni con i suoi melafonini. Inoltre, grazie all’insider Ice Universe, scopriamo che il device vanterà un’unità principale da 6,74″ e non più da 6,8″ come abbiamo visto su S22 Ultra e S23 Ultra. A proposito, quest’ultimo si trova su Amazon al prezzo speciale di soli 1099,00€, spese di spedizione incluse.

Samsung Galaxy S24 Ultra: sarà questo il suo pannello?

Stando a quanto rivela l’insider Ice Universe su Twitter, sembra che il Galaxy S24 Ultra di Samsung vanterà uno schermo OLED piatto da 6,78″. La risoluzione di questo pannello sarà una QuadHD+ (3120 x 1440 pixel) con un particolare form factor: 19:5:9. La luminosità di picco sarà da ben 2500 nit. Il leakster ci mostra anche come potrebbe apparire il terminale di nuova generazione.

Arriviamo ora a parlare di prestazioni e performance; S24 Ultra potrebbe presentare un processore Exynos 2400 o uo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Quest’ultimo vanterà una configurazione con core principale da Cortex-X4, tre core ad alte prestazioni prestazioni Cortex-A7XX con frequenza di clock a 3,15 GHz, due core Cortex-A7XX che opererà a 2,96 GHz e due Cortex-A5XX che funzioneranno a 2,27 GHz. Si dice che il SoC sarà una vera potenza ma per sapere più dettagli dobbiamo attendere lo Snapdragon Summit di fine anno. Il telefono di Samsung ad ogni modo, vanterà 16 GB di RAM LPDDR5x e storage fino a 1 TB.

La batteria sarà da 5000 mAh con fast charge da 45W e wireless charging da 25W. La main camera sarà sempre un’ottica da 200 Megapixel con OIS al seguito, seguita da un’ultrawide da 12 mega, da un tele da 10 Mega e da una lente con zoom periscopico da 50 Mpx. Il device dovrebbe misurare 162,3 x 79 x 8,6 mm e il suo peso potrebbe essere di circa 233 grammi. Non mancherà la certificazione IP68 contro schizzi di acqua e polvere.

Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Galaxy S23 Ultra costa solo 1099,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.