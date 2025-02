Samsung Galaxy S24 Ultra: a questo prezzo su Amazon è un vero affare (-40%)

L’arrivo sul mercato dei nuovi Galaxy S25, come previsto, ha portato a un rapido calo di prezzo per il Samsung Galaxy S24 Ultra. Con la nuova offerta Amazon, infatti, il top di gamma 2024 di Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 879 euro, scegliendo la versione da 256 GB di storage. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: un affare a questo prezzo

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S24 Ultra non ha bisogno di particolari presentazioni. Lo smartphone, infatti, può contare sull’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, in grado di assicurare prestazioni ottimali per i prossimi anni, in tutti i contesti di utilizzo.

Ci sono, inoltre, 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica wireless. C’è spazio anche per un ottimo comparto fotografico, con quattro fotocamere posteriori, e per un display AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da segnalare il supporto Dual SIM, anche con eSIM. Il sistema operativo è Android 14 con One UI e funzioni Galaxy AI integrate. È in arrivo l’aggiornamento ad Android 15 che sarà il primo dei 7 major update garantiti per il top di gamma 2024 di Samsung.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB al prezzo scontato di 879 euro. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.