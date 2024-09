Samsung Galaxy S24 Ultra (512 GB): super prezzo su Amazon, con Galaxy Book 4 in regalo

Il Samsung Galaxy S4 Ultra da 512 GB è il top di gamma da prendere oggi e la conferma arriva dalla nuova offerta Amazon in corso in questo momento. Grazie alla promo in corso, infatti, il top di gamma di Samsung è ora disponibile al prezzo scontato di 1.299 euro, con possibilità di pagare in 5 rate mensili. Da notare che c’è uno sconto extra di 100 euro per gli utenti Prime Student. Per chi completa l’acquisto entro il 5 settembre, inoltre, è possibile ottenere un notebook Galaxy Book 4 in regalo. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: un brest buy a questo prezzo

Il Samsung Galaxy S24 Ultra non ha bisogno di troppe presentazioni. Lo smartphone è dotato di un’ottima scheda tecnica con un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è poi il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Lo smartphone ha una batteria da 5.000 mAh e quattro fotocamere posteriori, con sensore principale da 200 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14.

Grazie all’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Galaxy S24 Ultra 512 GB con un prezzo scontato di 1.299 euro e con 100 euro di extra sconto per gli utenti Prime Student. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate. Per chi completa l’acquisto entro il 5 settembre c’è la possibilità di ottenere un Galaxy Book 4 in regalo. Il notebook è dotato di processore Intel Core i3-1215U, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD.