Samsung Galaxy S24+: svelato il design ufficiale (FOTO)

In queste ore è emerso un render 3D del nuovo flagship intermedio di casa Samsung; il meraviglioso Galaxy S24+ infatti, è appena stato avvistato online grazie ad un’immagine CAD realizzata grazie alle informazioni ottenute dal tipster Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) in collaborazione con il giornale GizNext. Si noti subito il nuovo design con bordi squadrati del device, simile a quello dei melafonini di casa Apple. Dalla foto vediamo anche la presenza di un’antenna per l’ultrawideband (UWB), ma andiamo con ordine.

Samsung Galaxy S24+: ecco come sarà

Samsung annuncerà i nuovi smartphone top di gamma nel corso dei primi mesi del 2024; i dispositivi infatti, saranno potentissimi e presenteranno features di alto profilo. Il design dei terminali è ancora sconosciuto, ma grazie alle informazioni condivise sul web e a un render 3D realizzato da un noto leakster, possiamo dare un’occhiata al modello intermedio della futura line-up premium.

Il Galaxy S24 Plus sarà identico al modello base (lecito pensare che anche l’altro dispositivo subirà un profondo restyling) mentre l’Ultra richiamerà i top di gamma degli ultimi due anni. Si noti infatti il telaio in alluminio e il form factor compatto; i bordi sembrano essere lucidi e più arrotondati e la back cover, di nuovo in vetro satinato (per il supporto alla wirelss charging) vanterà i sensori fotografici posti verticalmente uno sull’altro, ovviamente insieme al flash LED.

Si noti anche che i pulsanti per l’accensione del device e per il bilanciere del volume saranno inseriti sul frame laterale destro, insieme ad un’antenna per la banda ultralarga. Infine, nella parte inferiore, dovrebbe esserci la porta USB Type-C, la griglia per lo speaker, lo slot per la nanoSIM. Sembra che il modello in questione misurerà 158,5 x 75,9 x 7,75 mm. Lo schermo dovrebbe avere cornici sottili e simmetriche, dovrebbe essere flat, grande 6,7 pollici. Verrà commercializzato in grigio, in verde e in altri colori esclusivi. Non sappiamo se presenterà un processore Exynos proprietario o se vanterà lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm.

