Samsung Galaxy S24: svelata la RAM di bordo

In queste ore apprendiamo che la nuova line-up Galaxy S24 di Samsung arriverà con 8 GB di memoria RAM di base. Ciò non implica che non ci saranno iterazioni più potenti ma si partirà, ancora una volta, da questo storage per la memoria virtuale. L’evento “Galaxy Unpacked” dovrebbe tenersi prima del previsto, precisamente il 17 gennaio 2024, secondo le ultime informazioni emerse in rete.

Samsung Galaxy S24: cosa sappiamo dei nuovi smartphone?

Come sempre, ci saranno tre modelli di base nella serie: uno vanilla, un Plus e una versione Ultra super esclusiva. Dovrebbero mantenere il design dei predecessori ma con lievi modifiche strutturali. A cambiare sarà, ovviamente, l’hardware interno. Tornando al cuore della notizia appena emersa in rete, sappiamo da un insider del settore che i telefoni riceveranno aggiornamenti rilevanti nel tipo di memorie utilizzate e sul fronte del display. Anche se la RAM godrà di chipset rinnovati, non vi saranno grossi banchi interni. Le varianti basiche presenteranno ancora 8 GB. Dulcis in fundo, il Galaxy S24 Ultra 5G sarà dotato di un massimo di 12 GB. Giusto per fare un confronto con gli altri terminali Android, alcuni modelli arrivano fino a 24 GB. Per fortuna sappiamo però che i nuovi flagship saranno dotati di features smart legate all’intelligenza artificiale.

Come detto, vale la pena menzionare che la sussidiaria Samsung Semiconductor sta spoilerando l’arrivo di una nuova tecnologia “LLW DRAM” che vedremo nella famiglia Galaxy S24 del prossimo futuro. Si dice che questi chip siano più efficienti nell’elaborazione dei dati in tempo reale rispetto alle memorie LPDDR standard.

