Samsung Galaxy S24: sarà questo il suo processore?

Il nuovo smartphone di punta di Samsung avrà un chipset davvero incredibile; secondo le indiscrezioni infatti, questo SoC potrebbe eguagliare (o addirittura superare) in termini di performance, l’Apple Bionic A16.

La line-up Galaxy S23 è stata lanciata da pochissimi giorni; questa gamma comprende tre dispositivi. C’è un modello basico, una versione Plus e un’iterazione Ultra. Sotto la scocca, i tre prodotti dispongono di un chipset realizzato da Qualcomm per il marchio sudcoreano; stiamo parlando dello “Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy”. Ha la CPU e la GPU leggermente diverse rispetto alla controparte vanilla; oggi apprendiamo che i device del 2024 avranno una soluzione di Qualcomm ancora più potente.

Samsung Galaxy S24: cosa sappiamo del processore?

Stando a quanto leggiamo dalle indiscrezioni, sembra che l’azienda sudcoreana continuerà ad utilizzare le soluzioni Snapdragon per le prossime ammiraglie next-gen. Questo vorrà dire che i dispositivi manterranno il focus alto sulle prestazioni. Verosimilmente, ci aspettiamo il chipset “Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy”; quello attuale può competere con l’A15, mentre il prossimo sfiderà l’A16 Bionic di Apple.

In rete è emersa un’immagine che mostra i presunti risultati Geekbench della nuova piattaforma; si dice che riceverà 1930 punti nel test single core e 6236 nel multi core, un bel risultato rispetto alle performance dell’A16 di Apple che segna 1870 e 5380 punti, rispettivamente.

Lo Snapdragon 8 Gen 3 potrebbe avere una CPU a dieci core, secondo quanto si legge da un account su Weibo. Vedremo un singolo grande core principale, cinque core per le prestazioni e quattro per il consumo energetico. Si dice che questo sarà in grado di consumare meno energia rispetto a quello attuale. Vi invitiamo a prendere tutti questi rumors con “un pizzico di sale”.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Galaxy S23 si porta a casa a 1039,00€ nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.