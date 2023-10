Samsung Galaxy S24+ sarà più potente di Galaxy S23 Ultra 5G

In queste ore apprendiamo nuovi interessanti rumor inerenti il processore di uno dei terminali della line-up del 2024 di Samsung. Stando a quanto si legge infatti, la CPU del nuovo Galaxy S24+ sarà più veloce dell’80% rispetto a quella del Galaxy S23 Utra attuale.

Samsung Galaxy S24+: cosa sappiamo ad oggi?

Andiamo con ordine: nei primi mesi del prossimo anno, Samsung svelerà la serie Galaxy S24 di punta; sarà composta, come sempre, da tre dispositivi che presenteranno grossi upgrade rispetto ai predecessori. Da un portale di benchmark scopriamo quanto saranno potenti i device in arrivo.

Tra le altre cose, si dice che i due modelli “base”, ovvero Galaxy S24 e S24+, riceveranno il processore Exynos 2400 mentre l’S24 Ultra godrà della presenza del SoC Snapdragon in tutte le regioni. Questo è un bene anche considerate le alte performance e gli ottimi risultati visti con il modello attuale che vanta a bordo lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm. Da un sito di benchmark però (Geekbench), scopriamo che la versione intermedia della serie in arrivo sarà più potente del previsto. Il chipset proprietario di Samsung potrebbe veramente fare la differenza, secondo i leakster.

Dai test Geekbench 6 Vulkan, nello specifico, vediamo che S24+ ha ottenuto un punteggio di 17.031 score, con un aumento dell’81,6% rispetto alla generazione attuale che è alimentata dal SoC americano. I benchmark sembrano essere simili a quelli che abbiamo visto con le schede video Nvidia GeForce GTX 1050. Voi cosa ne pensate? Ad ogni modo, si tratta di rumor non confermati, quindi vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale” e a restare connessi per futuri sviluppi in merito.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Galaxy S23 Ultra 5G costa solo 999,98€ su Amazon, spese di spedizione incluse. La consegna è celere e ci sono due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.