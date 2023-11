Samsung Galaxy S24 presto in produzione, debutto alle porte

Manca davvero poco al debutto dei nuovi smartphone di punta di casa Samsung; secondo quanto si apprende, i device della line-up Galaxy S24 entreranno prestissimo in fase di produzione e il lancio potrebbe avvenire con un mese di anticipo. Si ipotizza che verranno annunciati nel mese di gennaio 2024.

Samsung Galaxy S24: cosa sappiamo ad oggi?

Oramai il debutto per gennaio sembra essere quasi certo; a riportare questi dati ci ha pensato il popolare tipster Ice Universe su X ma anche l’insider “Tech_reve” sempre sulla medesima piattaforma. I due leakster suggeriscono che gli smartphone premium di Samsung siano passati (o stanno per farlo) già alla produzione di massa. Questo implica che saranno pronti per la commercializzazione nel breve periodo.

Non di meno, il modello standard della serie è stato certificato dall’ente cinese 3C e la variante Ultra è stata avvistata su diversi portali per la certificazione. Dai render sappiamo che avranno design leggermente differenti rispetto a quelli attuali, con bordi più squadrati, una minor curvatura sugli angoli e non solo. Sotto la scocca disporranno del processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, anche se in certi mercati potrebbero ricevere l’Exynos 2400 di Samsung con una base di partenza di 24 GB di RAM. Il modello basico avrà uno schermo AMOLED da 6,17″ da 120 Hz e la sua batteria dovrebbe essere di 2400 mAh. L’Ultra, il pià esclusivo, sarà molto più generoso e avrà una scocca in titanio come quella di iPhone 15 Pro Max. Voi cosa ne pensate?

Ad ogni modo, si dice che solo il Galaxy S24 e l’S24+ riceveranno l’Exynos; l’iterazione Ultra avrà il SoC di Qualcomm in tutti i mercati.

Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Samsung Galaxy S23 5G costa solo 703,58€ su Amazon, spese di spedizione incluse; è il modello Phantom Black con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

