Samsung Galaxy S24: potrebbero esserci versioni con il chip Exynos 2400

Sembra che il prossimo flagship di Samsung, il Galaxy S24 non verrà dotato del solo chipset di punta di Qualcomm. Unitamente a questa piattaforma, potremmo vedere anche la soluzione proprietaria Exynos. Sì, avete letto bene, ma andiamo con ordine.

Samsung realizza i processori Exynos in casa; sono stati – almeno fino ad oggi – dei SoC un po’ controversi, apprezzati da molti, ma con tante criticità sull’efficienza energetica e sulle performance. Ecco perché, alla fine, l’azienda sudcoreana ha optato per i chip di Qualcomm per le ultime ammiraglie Android. Tuttavia, pare che la divisione Exynos sia ancora in sviluppo e che stia creando delle soluzioni per il nuovo anno. L’ultimo report trapelato sul web suggerisce che nel 2024 vedremo dei top di gamma Samsung con Exynos 2400.

Samsung Galaxy S24 con Exynos 2400: cosa sappiamo?

Il chip Exynos 2400 lo abbiamo sentito diverse volte in questi mesi, anche se al momento non esiste una conferma ufficiale della sua esistenza. Non sappiamo nemmeno quali potrebbero essere le regioni che riceveranno la variante Exynos del Galaxy S24. Il rapporto condiviso in rete in queste ore suggerisce che la produzione di massa di questo SoC partirà il prossimo anno e che sarà realizzato con una variante migliorata dell’architettura 4LPP e non con l’inedito nodo 3GAP.

Non di meno si dice che questo SoC presenterà una struttura a 10 core così ripartita:

un grande Cortex-X4 (3,1 GHz);

due core Cortex-A720 (2,9 GHz)

tre core Cortex-A720 (2,6 GHz);

quattrocore Cortex-A520 (1,8 GHz) per l’efficienza energetica.

Sarà vero? Noi vi invitiamo comunque a prendere queste indiscrezioni con “un pizzico di sale”. Restate connessi per i futuri sviluppi su questo chipset. Non di meno, se cercate un’ammiraglia next-gen, vi consigliamo l’ottimo Galaxy S23 Ultra con Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, main camera da 200 Mpx e schermo AMOLED da 6,8″ QHD+ LTPO 2.0 in super sconto su Amazon a soli 1299,00€ al posto di 1479,00€.

