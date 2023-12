Samsung Galaxy S24: il processore Exynos batterà l'A17 Pro di iPhone 15 Pro

Stando a quanto si legge online, il processore Samsung Exynos 2400 dei prossimi Galaxy S24 sembra essere potentissimo; pare che supererà l’A17 Pro di Apple che abbiamo in iPhone 15 Pro e Pro Max.

Samsung Galaxy S24: cosa sappiamo ad oggi?

Andiamo con ordine: si prevede che Samsung doterà le ammiraglie next-gen del processore Exynos 2400 ma ci saranno anche iterazioni con il chipset premium di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3. Stando a quanto afferma un tipster su Twitter/X, Revegnus, pare che il chip proprietario dell’azienda sudcoreana sarà dotato di una GPU di AMD e che supererà – in termini di potenza e performance – il processore della mela che ritroviamo nelle ammiraglie più costose e esclusive. Ricordiamo che l’A17 Pro è costruito su un nodo architettonico a 3 nanometri ed ha ottenuto oltre 590.000 punti su AnTuTu grazie alla sua GPU a 6 core. Stando a quanto afferma Revegnus poi, il chip di Samsung, nonostante la costruzione a 4 nm, sarà in grado di aumentare i rendimenti e aumentare le prestazioni per via dell’applicazione di FOWLP e per una migliore dissipazione del calore.

Exynos 2400 News Summary: • Co-designed with AMD for the GPU:

Surpassing the GPU performance of Apple A17 Pro.

• Enhanced Samsung 4nm process:

Increased yields and improved performance due to accumulated process expertise.

• First application of ambitiously prepared FOWLP:… — Revegnus (@Tech_Reve) December 14, 2023

Inoltre, durante l’ultimo evento SLSI Tech Day, Samsung ha anche svelato alcuni dettagli chiave sul prossimo Exynos 2400. Il marchio dichiara che avrà una CPU più veloce del 70% rispetto all’Exynos 2200 e che potrà gestire le applicazioni con un’elaborazione AI con più celerità. Come detto in calce, la line-up Galaxy S24 verrà lanciata in due varianti a seconda della regione di appartenenza. Tuttavia, S24 Ultra riceverà solo il processore di Qualcomm.

Nelle notizie correlate, vogliamo segnalarvi che l’S23 5G standard oggi costa solo 699,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione grazie al portale di Amazon. Non lasciatevelo sfuggire; il modello in questione ha 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il caricabatterie è incluso nella confezione di vendita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.