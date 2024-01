Samsung Galaxy S24+, già tempo di saldi: su Amazon risparmi più di 100€

Il Samsung Galaxy S24+ è uno smartphone all’avanguardia che offre una serie di funzionalità avanzate per soddisfare le tue esigenze quotidiane. Con un ampio schermo QHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6.7 pollici, potrai goderti un’esperienza visiva eccezionale con colori vividi e contrasti ottimali, il tutto in un design elegante e moderno in Marble Gray. E’ appena uscito ed è uno dei migliori smartphone Android sul mercato: eppure su Amazon lo puoi già acquistare con uno sconto sul suo normale prezzo di listino.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo dispositivo è la fotocamera da 50MP, che ti consente di catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi situazione. Grazie all’intelligenza artificiale integrata, la fotocamera ottimizza automaticamente le tue foto per garantire la massima qualità, anche con zoom fino a 3x.

Per quanto riguarda la durata della batteria, il Galaxy S24+ è dotato di una batteria da 4.900 mAh che ti permette di utilizzare il telefono per lungo tempo senza doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, la confezione include un caricabatterie Samsung da 25W per una ricarica rapida ed efficiente.

Grazie all’intelligenza artificiale integrata, potrai sfruttare al massimo le potenzialità del tuo smartphone. Con funzioni come Edit Suggestion per la modifica professionale delle foto, Traduzione Live per traduzioni in tempo reale durante le chiamate e Assistente Trascrizione per convertire note vocali in testo, il Galaxy S24+ rende la tua esperienza mobile più intelligente e conveniente.

La resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP68 e il nuovo Armor Aluminum migliorato offrono una protezione affidabile per il tuo dispositivo, assicurando che possa resistere alle sollecitazioni quotidiane senza problemi.

Con un prezzo scontato di 1.189,00€ anziché 1.309,00€, il Samsung Galaxy S24+ rappresenta un investimento intelligente per chi cerca uno smartphone di alta qualità con prestazioni eccezionali e funzionalità avanzate.

