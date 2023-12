Samsung Galaxy S24: certificato e pronto al lancio

I dispositivi della nuova line-up di Samsung sono appena stati avvistati online; di fatto, Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra hanno fatto la loro comparsa su diversi portali per la certificazione e adesso apprendiamo che il loro ipotetico debutto è previsto per il 17 del prossimo mese (gennaio 2024, ovviamente).

Come molti di voi sapranno, l’azienda sudcoreana intende svelare le proprie ammiraglie next-gen con largo anticipo rispetto al passato, così da sfidare Apple con la sua serie iPhone 15. A poco più di un mese dal debutto dei nuovi terminali, questi sono stati avvistati in rete su diversi siti: NBTC, BIS, FCC.

Samsung Galaxy S24: tutti i dettagli della serie

Andiamo con ordine: la versione più esclusiva della serie Galaxy S24, l’Ultra, si è mostrato sull’ente NBTC, mentre il Plus è apparso sul BIS. Tutta la gamma invece, è approdata nel database FCC. I device hanno i suddetti numeri di modello: SM-S921U, SM-S926U e SM-S928U.

Fra le altre cose, vediamo che il Plus è stato rivelato sul sito della FCC con un charger da muro EP-TA800 (supporta la ricarica rapida da 25W); il telefono disporrà del supporto alla connettività UWB, alla rete 5G e al modem NFC per i pagamenti contactless. Le sue dimensioni saranno di 158,5 x 75,9 x 7,75 mm e vanterà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sotto la scocca.

Si prevede che la serie di punta di Samsung disponga di 8 GB di RAM, con un massimo di 12 GB per i modelli di punta. Per chi non lo sapesse, la gamma Galaxy S24 sarà annunciata il 17 gennaio 2024. Quindi restate per ulteriori informazioni poiché tratteremo più aggiornamenti quando saranno disponibili ulteriori informazioni su questo argomento.

Nelle notizie correlate, il Galaxy S23 5G si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 677,13€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.