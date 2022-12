I nuovi Samsung Galaxy S24 disporranno di una tecnologia RIVOLUZIONARIA

Oramai i rumors sui futuri Galaxy S23 di Samsung stanno aumentando a dismisura. La nuova linea di flagship è prossima al lancio e sappiamo già moltissime cose sui dispositivi che arriveranno nelle prime settimane del nuovo anno. Oggi però vogliamo parlarvi dei top di gamma del 2024, i Galaxy S24. Questi device avranno una feature rivoluzionaria. Secondo un recente report del DigiTimes infatti, sappiamo che vanteranno la tecnologia WiFi 7 sotto la scocca.

Samsung Galaxy S24 riceveranno il Wi-Fi di settima generazione

Ad oggi tutti i device premium (e non solo) dispongono dello standard Wi-Fi 6 o 6E, anche sei i midrange low cost adottano standard molto più vecchi. Questo non impedisce però alla tecnologia di progredire. I top di gamma infatti, sono soliti presentare funzionalità eccezionali e all’avanguardia. Per ora, l’unica cosa che sappiamo sui flagship Galaxy S24 è proprio l’adozione dello standard Wi-Fi 7. Inoltre non sappiamo se vedremo tre o quattro modelli nella line-up.

Cosa implica questo per gli utenti?

Qualcuno di voi si potrebbe chiedere quali siano i vantaggi della connettività Wi-Fi 7. In primo luogo, questa feature dovrebbe essere in grado di offrire velocità di picco 2,4 volte superiori rispetto al passato. Inoltre, permetterà di raggiungere i 33 Gbps con canali a 300 MHz funzionando a 2,4, 5 e 6 GHz.

Ad oggi Qualcomm ha già nel suo listino dei chip Wi-Fi 7 Networking Pro ma i primi dispositivi domestici e i primi laptop con tale tecnologia arriveranno non prima del 2024, in linea con quanto letto in merito alle ammiraglie dell’OEM sudcoreano. Restate connessi con noi per saperne di più; vi terremo informati su tutti gli ultimi leaks in merito.

