Samsung Galaxy S24 avrà un teleobiettivo tutto nuovo

Mancano ancora diverse settimane al debutto dei nuovi flagship Galaxy S23 di Samsung, eppure si inizia già a parlare dei modelli next-gen del 2024. Di fatto, oggi abbiamo appreso che il Galaxy S24 potrebbe disporre di un nuovo teleobiettivo aggiornato mai visto prima.

Facciamo il punto: mentre tutti aspettiamo la line-up Galaxy S23, diversi leaker hanno iniziato a parlare del modello di punta del 2024. Sicuramente la compagnia migliorerà le performance grafiche e legate al processore di bordo, ma probabilmente, vedremo anche un upgrade per quanto concerne il reparto fotografico.

Samsung Galaxy S24: gli ultimi rumor

Sappiamo già che i telefoni dell’OEM sudcoreano offrono prestazioni inarrivabili in termini di zoom ottici e sul fronte fotografico. Da anni infatti, i Galaxy premium sono diventati dei punti di riferimento del settore. Pensiamo all’ottimo Galaxy S21 Ultra o all’S22 Ultra, leader del mercato e apprezzatissimi dai giornalisti e fotografi di tutto il mondo. Sul modello next-gen poi, scopriamo che disporrà – probabilmente – di un sensore principale ISOCELL di Samsung da ben 200 Megapixel mentre, secondo Ice Universe, il Galaxy S24 Ultra presenterà un teleobiettivo rinnovato con uno zoom migliorato. I dettagli di questo aggiornamento sono ancora avvolti nel mistero, quindi non abbiamo modo di prevederlo con certezza.

A tal proposito, vi ricordiamo che LG Innotek, una divisione speciale della compagnia sudcoreana, ha da poco presentato un nuovo meccanismo per teleobiettivi che è capace di offrire uno zoom continuo che spazia dal 4X al 9X senza perdita di dati e qualità. In altre parole, si potranno realizzare fotografie nitide a qualsiasi focale, proprio come si ha con una reflex o una mirrorless. Immaginate cosa si potrebbe fare con una lente simile su un dispositivo premium come il Galaxy S24 Ultra 5G.

Voi cosa ne pensate? Intanto, nelle notizie correlate, vi ricordiamo che l’ammiraglia Galaxy S22 5G si trova su Amazon a soli 779,00€.

