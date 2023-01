Samsung Galaxy S24 avrà un design tutto nuovo

Il futuro Samsung Galaxy S24 potrebbe disporre di un design tutto nuovo; il merito dovrebbe essere di un designer appena assunto che però sembra essere molto promettente. Non è un caso infatti, che la compagnia abbia preso in squadra Hubert H. Lee, che un tempo lavorava in Mercedes-Benz e che ora sarà il responsabile dell’EVP e il capo della Mobile eXperience di Samsung. Questo ci fa pensare che il telefono che arriverà in commercio fra oramai poco più di un anno sarà completamente rivoluzionario.

Come molti di voi sapranno, oggi gli smartphone moderni non sono solo dei concentrati di potenza, ma devono anche avere un design di tutto rispetto e un’estetica alla moda, accattivante, visto che li usiamo ad ogni ora del giorno. Se consideriamo poi che stiamo parlando di flagship, è lecito aspettarci un look and un touch and feel davvero unico.

Samsung Galaxy S24 sarà un mostro di bellezza

Segnaliamo che la cooperazione fra Samsung e Mercedes non è certo una novità; in passato infatti, all’inizio dell’anno, abbiamo visto un Galaxy S22 Ultra in edizione limitata. Si tratta di un modello lanciato esclusivamente in Corea del Sud, ma ha conquistato il cuore di molte persone. Ipotizziamo che la partnership fra i due marchi sia iniziata proprio dopo la versione speciale dell’ammiraglia del 2022.

Come detto, venerdì Samsung ha nominato Hubert H. Lee come capo dell’MX Design Team. Non aspettatevi però un cambio estetico per i modelli in arrivo fra un mese; per i Galaxy S24 invece, manca ancora molto tempo e la compagnia ha tutto il tempo di cambiare l’estetica dei gadget futuri. Su questa novità, Lee ha appena comunicato:

Sono entusiasta di entrare a far parte di un’azienda all’avanguardia nell’innovazione mobile e guidare il team responsabile della creazione di nuove esperienze mobili attraverso l’arte del design.

Speriamo di vedere qualcosa di innovativo e originale.

