Samsung Galaxy S24: anche il modello Plus riceverà il SoC di Qualcomm

Manca sempre meno al debutto dei nuovi smartphone top di gamma di Samsung. In queste ore scopriamo che, oltre al modello S24 Ultra 5G, anche il Galaxy S24 Plus riceverà il processore premium di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3 da poco svelato allo Snapdragon Summit del 2023. Questo chipset, secondo i dati emersi da Geekbench, opererà con una frequenza di clock di 3.3 GHz.

Ciò che desta curiosità è che le iterazioni americane dei device della serie presenteranno il processore top di Qualcomm, mentre altre varianti riceveranno il SoC Exynos di Samsung (l’Exynos 2400, ad essere precisi). C’è ancora un po’ di confusione quindi occorre prendere queste informazioni con “un pizzico di sale”. Intanto vi ricordiamo che se volete l’ammiraglia dell’azienda, oggi si trova a soli 1299,00€ nella sua versione Phantom Black con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Samsung Galaxy S24 Plus: cosa sappiamo?

Leggendo i dati su Geekbech scopriamo che i telefoni Galaxy S24 Plus e S24 Ultra avranno lo stesso SoC e che andranno con velocità di clock normali. Questo chipset presenterà una struttura così composta: due core a 2,27 GHz, due core a 2,96 GHz, tre a 3,15 GHz e uno principale operante a 3,30 Ghz. Dovrebbe esserci una variante base da 8 GB per il Plus mentre l’Ultra partirà da 12 GB di RAM. L’Ultra ha ottenuto 2117 punti nel single-core mentre ne ha ricevuti 6720 nel multi-core; il fratellino Plus ha ricevuto 1902 nel single-core e 3439 nel multi-core.

Andiamo con ordine: Galaxy S24 Ultra dovrebbe godere di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ LTPO da 6,8″ e disporrà del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 in tutte le regioni; la RAM partirà da 8 GB (fino a 16 GB) e lo storage fino a 1 TB (minimo da 256 GB). Ci sarà il solito sensore ISOCELL da 200 MP, un’ultra grandangolare da 12 MP, un tele periscopico da 50 MP con zoom ottico 5x e un tele aggiuntivo da 10 MP con zoom ottico 3x. La batteria sarà da 5000 mAh.

Il Galaxy S24 Plus godrà del SoC Exynos 2400 in Corea del Sud e in altre regioni del mondo (anche in Europa), mentre il chip di Qualcomm sarà un’esclusiva del mercato americano. Il display sarà più performante di quello dell’S23 Plus ma ci saranno poche differenze. Sul fronte estetico sarà diverso grazie al telaio squadrato, sempre in alluminio. Il fratellone Ultra lo riceverà in titanio invece.

