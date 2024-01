Samsung Galaxy S24 5G: prenotazione al MINIMO STORICO garantito

Pochissimi giorni fa, durante l’evento Galaxy Unpacked 2024, Samsung ha tolto i veli alle nuove ammiraglie della line-up Galaxy S24. Si tratta di smartphone eccellenti, dotati di specifiche tecniche all’avanguardia, con un design minimal ed elegante, oltre che di una scheda tecnica pazzesca. Nello specifico, noi vi suggeriamo di preordinare il modello entry level della serie, il Galaxy S24 5G che oggi si può preordinare al suo minimo storico: solo 929,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 989,00€. Ovviamente vi arriverà a casa il 24 gennaio, al Day One. Il modello in questione è quello in colorazione “Onyx Black” con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Anche qui, come negli altri terminali della gamma, c’è l’ausilio dell’intelligenza artificiale e c’è anche una batteria capiente e generosa, oltre ad un chip straordinario.

Samsung Galaxy S24: ecco perché dovete comprarlo

Come accennato, in confezione troverete anche il pratico caricabatterie Samsung da 25W per ricaricare il telefono in completa libertà. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale potrete fare di tutto: postprodurre immagini con la Edit Suggestion, ricevere traduzioni in tempo reale, convertire le note vocali in testi e riassumerle grazie all’assistente di trascrizione.

Il Galaxy S24 5G dispone di uno schermo compatto ma risoluto, con tecnologia FullHD+ e protetto da un vetro Corning Gorilla Glass di ultima generazione. Il telaio è in Armor Aluminium ed è certificato IP68 contro gli schizzi d’acqua e di polvere. La main camera è una lente da 50 megapixel che permette anche di sfruttare lo zoom 2X o 3X senza perdita di dettaglio. Anche qui, il merito è dell’AI. Citiamo, infine, la batteria da ben 4000 mAh e il nuovo processore Samsung Exynos 2400 sotto la scocca. Con uno street price di soli 929,00€, questo smartphone è il telefono perfetto da prendere se cercate un’ammiraglia di piccole dimensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.