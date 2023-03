Samsung Galaxy S23: ve ne innamorerete al primo sguardo

Difficile non innamorarsi del nuovo Samsung Galaxy S23, un dispositivo compatto, dalle dimensioni contenute, leggero, versatile, con una buona batteria, uno schermo Dynamic AMOLED dai colori forti e brillanti e con un’autonomia degna di nota. Se non amate particolarmente i padelloni, lui sarà il device che farà al caso vostro. Oggi poi, la versione Cream da 8+256 GB, con caricatore da 25W incluso nella confezione, la pagate solo 939,00€ al posto di 1039,00€ grazie agli sconti di Amazon. Capite bene che si tratta di un risparmio eccezionale (100€) su un prodotto uscito da pochissimo sul mercato internazionale. Avrete diritto poi a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Si può fare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e volendo, si avrà accesso al pagamento dilazionato in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

Samsung Galaxy S23: lo amerete fin da subito

Samsung Galaxy S23 è un dispositivo più unico che raro, che si acquista perché si desidera il top di gamma Android ma con dimensioni “tascabili”. Lo schermo è un bellissimo pannello AMOLED con refresh rate da 120 Hz e risoluzione FHD+ da 6,1 pollici che si vede benissimo in ogni condizione di luce, l’autonomia è eccellente, grazie alla batteria integrata da 3900 mAh che si ricarica sia in modalità wireless che con il cavo USB Type-C.

Ottimo anche il processore (lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy) che assicura performance da gaming ad ogni utilizzo e infine, fantastico il comparto fotografico composto da tre sensori risoluti che girano video in 4K, realizzano scatti incredibili anche al buio. Cosa dire altro se non: approfittatene! con uno sconto così alto (pari al 10% sul prezzo di listino), vi conviene approfittarne subito prima che terminino le scorte disponibili.

