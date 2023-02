Samsung Galaxy S23 Ultra: vale la pena fare l'upgrade dal vecchio modello?

Oggi torniamo a parlare di Galaxy S23 Ultra, il nuovissimo flagship di Samsung che sta destando scalpore in questi giorni. Parliamo di un telefono pazzesco, con una fotocamera da 200 Mpx, un display generoso e risoluto e con una processore all’avanguardia.

Oggi, grazie ad Ice Universe, noto tipster online, scopriamo nuovi dettagli sul device in questione. Possiamo anche notare un piccolo confronto fotografico con il modello top dello scorso anno, il Galaxy S22 Ultra. A tal proposito, ci poniamo una domanda: ha senso effettuare l’upgrade?

Samsung Galaxy S23 Ultra: un focus al comparto fotografico

Come tutti avrete notato, mia serie Galaxy S23 brilla per prestazioni fotografiche; l’azienda ha pubblicizzato i nuovi dispositivi come prodotti innovativi che segnano un netto distacco dai flagship precedenti. Basti pensare che la main camera dell’S23 Ultra ora arriva a 200 Mpx contro i 108 Mega del modello precedente (che era già ottima).

Tutti noi siamo rimasti stupiti dai risultati delle lenti delle ammiraglie next-gen di Samsung; nitidezza al top, distinzione dei colori, brillantezza e risoluzione. Siamo sicuri che S23 Ultra diverrà il cameraphone definitivo dominando l’intero settore. Ergo, se cercate il top da uno smartphone e amate le fotografie, questo è il telefono che farà al caso vostro.

Galaxy S22 Ultra • Galaxy S23 Ultra

30x Digital Zoom. 📸 Dynamic range 📈

Colour 📈

Detail 📈 pic.twitter.com/IgorZIADQr — Alvin (@sondesix) February 2, 2023

Riportiamo di seguito una fotografia che mostra l’evidente differenza prestazionale delle ottiche top di S23 Ultra e S22 Ultra. Sembra che l’OEM sudcoreano abbia lavorato sodo per colmare tutti i punti carenti dello scorso anno.

Gli scatti effettuati dal nuovo device sono più luminosi, risoluti e trasparenti. Anche fare foto con zoom digitale 30X diventa un gioco da ragazzi.

Come non citare poi il processore: lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy sembra essere potentissimo ma anche molto cauto nei consumi. Ci troviamo quindi di fronte ad un’ammiraglia spaziale?

Certo, il prezzo è elevato: 1479,00€ per il modello base di Galaxy S23 Ultra, spese di spedizione incluse, ma la qualità si paga.

