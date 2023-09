Samsung Galaxy S23 Ultra: SUPER SCONTO su MediaWorld

Acquista il Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB in super offerta su MediaWorld. Grazie a questa promozione, legata al nuovo volantino Back To School, lo paghi molto meno rispetto al prezzo di listino. Infatti, lo metti in carrello a soli 1184,99 euro, invece di 1479 euro. Inoltre, questa promozione è compatibile con il fantastico Cashback Samsung 300€ che ti permette di avere un ritorno in denaro di ben 300 euro direttamente da Samsung.

Inoltre, acquistandolo oggi stesso online hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo che preferisci. In alternativa puoi sempre optare per il ritiro gratuito in negozio al pronto. Cosa stai aspettando? La versione in forte sconto è quella da 8GB di RAM e 256GB di ROM. In pratica hai tutto il necessario per installare e far funzionare app e giochi che ami senza alcun rallentamento, anche in multitasking.

Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB: potenza allo stato puro

Con il Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB hai uno smartphone che sprigiona potenza da tutto ciò che fa. Partiamo dal pluripremiato e amato display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici. Le sue dimensioni sono generose, ma non così grandi da renderlo scomodo in mobilità. Infatti sta comodamente in una tasca e regala immagini mozzafiato grazie alla sua tecnologia immersiva. Tra l’altro è anche super fluido grazie alla frequenza di aggiornamento da 120Hz.

La fotocamera professionale da 200MP scatta foto sorprendenti, adattandosi pure a situazioni con luce scarsa come tramonto e alba. Dotato di processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.1 tutto avviene alle massime prestazioni, per un’esperienza lato utente davvero soddisfacente. Inclusa nella scocca trovi anche la S Pen che trasforma il display in un blocco note digitale. Cosa aspetti? Acquistalo subito a soli 1184,99 euro, invece di 1479 euro, solo su MediaWorld.

