Samsung Galaxy S23 Ultra: sconto IMMEDIATO di 180€ su Amazon

Oggi vi parliamo di uno smartphone semplicemente unico nel suo genere che si trova su Amazon al prezzo sensazionale di soli 1299,00€ al posto di 1479,00€. Sì, l’importo è comunque elevato ma parliamo di un’ammiraglia che non ha eguali nel panorama della telefonia mobile. Oltre a presentare una scheda tecnica da fuoriclasse ha anche un elemento aggiuntivo che non troviamo in nessun altro device al mondo: il pennino capacitivo incorporato nella scocca dell’articolo. In poche parole, sì, ci riferiamo al Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, il flagship di riferimento del marchio sudcoreano.

Il modello che vi proponiamo presenta 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage interno su memorie UFS 4.0 di nuova generazione, ha il modem 5G ed è venduto in colorazione Lavander. In confezione poi troverete (in omaggio) un caricatore rapido da muro da 25W, una vera chicca di questi tempi visto che i produttori non lo inseriscono più nelle scatole dei telefoni.

Samsung Galaxy S23 Ultra: ecco perché dovete comprarlo oggi

Lo smartphone di Samsung si presenta come un prodotto unico nel suo genere; oltre a disporre della S Pen incastonata nella scocca, vanta uno schermo fantastico. Parliamo di un pannello QHD+ da 6,8 pollici LTPO di seconda generazione. Ciò implica che il refresh rate sarà adattivo fino a 120 Hz e la luminosità di picco sarà di ben 1750 nit. Sotto la scocca troveremo il processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm coadiuvato da 8 GB di RAM LPDDDR5X e da 256 GB di memoria UFS 4.0 non espandibili.

Lo smartphone in questione ha poi un ottimo comparto fotografico con sensore principale da 200 Megapixel e vi sono altri sensori incredibili come il teleobiettivo premium, l’ultrawide luminosa e non solo. Con un prezzo di 1299,00€, spese di spedizione incluse, non potete lasciarvi questo sfuggire Samsung Galaxy S23 Ultra 5G.

