Samsung Galaxy S23 Ultra sarà il gaming phone definitivo

I nuovi flagship della serie Galaxy S23 di Samsung presenteranno uno versione speciale del processore premium di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2. Il debutto dei device è dietro l’angolo (come sappiamo verranno presentati domani 1° febbraio 2023) ma oggi, a poche ore di distanza dal lancio, sono emersi nuovi leaks che confermano le specifiche tecniche dei gadget.

In passato gli utenti si sono lamentati dell’efficienza energetica dei chip Exynos proprietari; i reclami erano dovuti al surriscaldamento del SoC e alle prestazioni non in linea con quelle delle altre ammiraglie Android.

Samsung Galaxy S23 Ultra: confermato il chip esclusivo

Grazie al nuovo rumor sappiamo che Samsung userà una versione speciale dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm creata appositamente per il marchio sudcoreano. A riportare i dati ci ha pensato il tipster Roland Quandt, anche se poi sono stati rifondivisi dall’insider @drbeel_techno sempre sul noto social network dell’uccellino blu. I chip presentano la dicitura speciale “FOR GALAXY” che suggerisce che sono stati modificati ad hoc per la compagnia.

نعلم جميعا أن سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي إس 23 ستأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، لكنه ليس نفس المعالج الذي تم الإعلان عنه سابقا، بل هو نسخة خاصة باسم Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy تم إعادة ضبطه و زيادة سرعته ليكون حصريا على هواتف سامسونج فقط، وهو صناعة سامسونج pic.twitter.com/a7F1CaOQQh — دربيل التكنولوجيا (@drbeel_techno) January 28, 2023

È la prima volt anche Qualcomm realizza una variante esclusiva dei suoi SoC di punta; inoltre, fra i due brand vige un accordo pluriennale che va avanti da tantissimo tempo.

Quali saranno le caratteristiche del nuovo SoC? Si prevede una velocità di clock della GPU più elevata e prestazioni incredibile sul versante della CPU. Le performance sul fronte gaming saranno eccezionali; ci aspettiamo che l’iterazione Ultra, la più potente del trio, possa sfidare apertamente i gaming phone presenti sul mercato. Per quanto concerne la dissipazione del calore, ancora non sappiamo come l’azienda la gestirà.

