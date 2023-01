Samsung Galaxy S23 Ultra realizzerà foto al buio SPLENDIDE

Il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra sarà in grado di effettuare foto al buio con una qualità impressionante; questo è quanto si osserva dai leaks appena emersi in rete.

Come molti di voi sapranno, presto Samsung svelerà la sua nuova linea di device di punta; saranno tre modelli e ci saranno tre prodotti in cantiere: uno basico, un Plus e un Ultra. Secondo le ultime indiscrezioni, questi gadget verranno lanciati molto presto insieme al Galaxy Book e alla skin One UI 5.0 il prossimo 1° febbraio 2023. Attenzione perché non c’è una data ufficiale, pertanto è da prendere con “un pizzico di sale”.

Samsung Galaxy S23 Ultra: cosa sappiamo della fotocamera?

Il noto tipster del web Ice Universe ha dichiarato, con un post su Twitter, che la fotocamera dell’S23 Ultra sarà davvero eccellente. Ha detto infatti:

“Devo sottolineare ancora una volta che la telecamera notturna dell’S23 Ultra gode davvero di una “visione notturna “.

Verosimilmente, pensiamo che l’insider abbia avuto modo di provare in anteprima il device e che sia rimasto impressionato dalle caratteristiche tecniche del prodotto. Si dice che sarà in grado di realizzare fotografie anche al buio. Pare che la compagnia abbia migliorato la post-elaborazione delle immagini notturne, ma è presto da dire.

I need to emphasize again that the S23 Ultra's night camera is really "night vision" — Ice universe (@UniverseIce) December 29, 2022

L’ammiraglia di Samsung sarà in grado di sfidare i cameraphone premium come lo Xiaomi 12S Ultra, l’iPhone 14 Pro di Apple e il Vivo X90 Pro+, ma non solo. Siamo curiosi di conoscere maggiori dettagli in merito.

Sotto la scocca del dispositivo troveremo un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm in versione overcloccata e ci saranno 12 GB di memoria RAM, almeno nell’iterazione Ultra. Lo storage dovrebbe godere di 1 TB di spazio.

