Samsung Galaxy S23 Ultra: questa edizione è PAZZESCA, ma non la potete avere

Da pochi giorni sono arrivati sul mercato i nuovi smartphone premium di Samsung; stiamo parlando dei potentissimi Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. Sono disponibili ovunque, con importanti cashback al seguito. Non a caso, il modello Ultra 5G, il più richiesto dall’utenza, si porta a casa con 1479,00€ ma è un’ammiraglia eccezionale. È l’unico business phone con S Pen, è un cameraphone con fotocamera da 200 Megapixel e ha un SoC degno di un gaming phone. Cosa volere di più? Un’edizione particolare.

Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Limited Edition: le caratteristiche

In che senso? Ve lo diciamo subito. L’azienda sudcoreana ha da poco svelato una versione speciale di questo flagship esclusivo; è stata realizzata in collaborazione con BMW e il terminale si chiama Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Limited Edition. È una variante spettacolare, solo che… non si può acquistare in Italia. Al momento viene venduta solo in Corea del Sud. Ma in cosa differisce rispetto all’iterazione nostrana? Fondamentalmente in nulla di importanti, ma ci sono cambiamenti estetici molto particolari.

Oltre al prezzo più elevato (1300 dollari), questa versione speciale presenta; qui parliamo di dollari, perché in euro il tasso di conversione fa sì che il costo di listino sia di 1479,00€. Da noi, la variante BMW M costerebbe almeno 1500€. Curiosamente poi, la compagnia ha deciso di vendere per pochissimi giorni questo prodotto in Corea. Si potrà acquistare solo fino al 13 febbraio, infatti ci sono solo 1000 pezzi disponibili. I cugini sudcoreani devono sbrigarsi se vogliono portarsi a casa un gioiello esclusivo simile. La configurazione sotto la scocca è molto importante; ci sono 512 GB di memoria e 12 GB di RAM.

Per quanto concerne le reali differenze, possiamo dire che ci sono modici che solo estetiche. Infatti, la confezione di vendita richiama la griglia e il design del cofano della BMW M3 E30, ma non solo. Ci sono richiami alle vetture storiche della divisione M della casa costruttrice tedesca. Insomma, vediamo accessori molto carini come il compressore d’aria in miniatura, un orologio analogico, una custodia per gli occhiali da sole, un fotolibro, un poster, un portachiavi.

Ad ogni modo, il Galaxy S23 Ultra 5G in versione classica costa 1479,00€ su Amazon.

