Samsung Galaxy S23 Ultra: quanto è resistente? (VIDEO)

Da pochissimi giorni Samsung ha presentato la nuova line-up di punta, la serie Galaxy S23. Oggi, in questo articolo, vedremo il modello di punta della gamma, Galaxy S23 Ultra 5G, messo sotto torchio dalle mani esperte di Zack Nelson di JerryRigEverything. Quanto è solido questo device?

Ad oggi la compagnia sta facendo una grande propaganda marketing sottolineando le prestazioni fotografiche eccellenti della nuova ammiraglia. Non di meno, ha riferito che questo prodotto è costruito con cura, con materiali di punta come alluminio e vetro Corning Gorilla Glass Victus 2. Da quanto osservato da Nelson, sembra che la compagnia abbia davvero realizzato questo gadget con grande attenzione, ma andiamo in ordine. A proposito, sappiate che il device si trova su Amazon a 1479,00€, spese di spedizione incluse.

Samsung Galaxy S23 Ultra: un focus sulla sua estetica

Il noto YouTuber sottolinea che la confezione di vendita del Galaxy S23 Ultra è stata realizzata interamente in carta riciclata al 100%. Curioso però come il colore del dispositivo invece, sia realizzato con materiali naturale solo al 10%. Nelson sottolinea nel video che il pannello è realizzato con un vetro riciclato, ma Corning suggerisce che solo il 22% di questo materiale è derivato da materiale riciclato pre-consumo.

Ergo, il vetro si graffia quando arriva al livello Mohs 6 e i danni più pesanti si vedono solo quando si spinge fino al livello 7. Siamo in linea con i risultati ottenuti dal precedente flagship Galaxy S22 Ultra del 2022.

La colorazione tende ad andare via dal frame laterale quando viene sollecitata e i bottoni in metallo invece, si possono rimuovere. Per quanto concerne lo schermo invece, Zack ha eseguito dei test usando un accendino e il telefono si è comportato bene. Una fiamma prolungata per 60 secondi non ha rovinato minimamente il pannello. Insomma, S23 Ultra promosso a pieni voti da JerryRigEverything. Un plauso a Samsung per la grande cura avuta per costruire questo gioiellino.

