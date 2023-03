Samsung Galaxy S23 Ultra: può sostituire una fotocamera?

Da qualche tempo, è uscito sul mercato il Galaxy S23 Ultra 5G di Samsung, un dispositivo premium che vanta, fra le sue caratteristiche, un comparto fotografico da primo della classe. Finalmente, abbiamo un terminale che supera – a tutti gli effetti – le potenzialità dei melafonini di Apple e lo fa in grande stile. Noi oggi vogliamo consigliarvi il modello top di gamma, quello con 512 GB di storage e 12 GB di memoria RAM; lo pagate 1659,00€. Capiamo bene che è una cifra alquanto impegnativa e sicuramente non alla portata di tutti, ma è bene che vi spieghiamo perché questo telefono, secondo noi, può essere un game changer.

Prima di addentrarci nella disamina, vogliamo ricordarvi che potete acquistarlo da Amazon ricevendo moltissimi vantaggi esclusivi come le spese di spedizione comprese nel prezzo del device, la consegna veloce in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ma non solo. C’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale e poi avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Samsung Galaxy S23 Ultra: a chi si rivolge?

Fondamentalmente, è un cameraphone eccezionale che è destinato solo a chi necessita della S Pen (magari proviene da un Galaxy Note e non vuole rinunciare alla comodità del pennino) e a chi desidera un telefono che fa foto e video incredibili con zoom pazzeschi, con una nitidezza estrema e con una risoluzione da fuoriclasse (200 Megapixel).

Tutte le lenti del nuovo S23 Ultra sono incredibili; se desiderate acquistarlo, ricordatevi che questa ammiraglia ha anche un processore premium top di gamma, lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy che assicura performance straordinarie. L’ammiraglia di Samsung costa 1659,00€ ma vale ogni singolo centesimo; fateci un pensierino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.