Samsung Galaxy S23 Ultra: ora a PREZZO SCONTATO su Amazon (-300€, anche in 12 rate)

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è sicuramente lo smartphone del momento, grazie ad un comparto tecnico di primissimo livello. Con la nuova offerta Amazon, disponibile ora, è possibile acquistare il nuovo top di gamma di Samsung al prezzo scontato di 1.359 euro invece di 1.659 euro. Si tratta di uno sconto di ben 300 euro. L’offerta riguarda la variante 12+512 GB dello smartphone che può essere acquistato anche in 12 rate mensili da 113 euro.

L’offerta è a tempo limitato. Per sfruttare la promozione è consigliato visitare subito la pagina dedicata allo smartphone di Amazon. Le unità disponibili sono poche e l’offerta potrebbe, quindi, terminare a brevissimo. Ecco il link:

Samsung Galaxy S23 Ultra: ora in offerta su Amazon nella variante 12+512 GB

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S23 Ultra non ha bisogno certo di presentazioni. Il top di gamma di casa Samsung può contare su di un ampio display AMOLED da 6,8 pollici e sull’apprezzatissimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, uno dei segreti dietro l’upgrade prestazionale dello smartphone. Il chipset è supportato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage (nella variante in offerta in queste ore) e da una batteria da 5.000 mAh. C’è anche una fotocamera principale da 200 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra al prezzo scontato di 1.359 euro invece di 1.659 euro. Lo sconto di 300 euro fa la differenza e rende il top di gamma, nella variante 12+512 GB, un vero e proprio best buy per chi cerca un top di gamma senza compromessi di alcun tipo. C’è anche la possibilità di pagare in 12 rate mensili senza interessi. Per sfruttare l’offerta c’è il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.