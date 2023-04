Samsung Galaxy S23 Ultra: nuovo MINIMO STORICO con QUEST'OFFERTA (-450€, anche a rate)

Il Samsung Galaxy S23 Ultra diventa sempre più conveniente: il top di gamma di casa Samsung è protagonista di un’imperdibile nuova offerta su eBay che consente l’acquisto al prezzo scontato di 1.029 euro invece di 1.479 euro. Grazie a quest’offerta è, quindi, possibile risparmiare 450 euro sul top di gamma coreano. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta, disponibile solo per un breve periodo, è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Samsung Galaxy S23 Ultra ad un super prezzo con questa nuova offerta

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S23 Ultra è completa, sotto tutti i punti di vista, rappresentando la garanzia di prestazioni al top per il nuovo top di gamma della casa coreana. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che con Always On disponibile.

Da notare anche la presenza del potentissimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, in grado di garantire una marcia in più in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone è dotato della S-Pen e di un comparto fotografico in cui spicca la camera principale da 200 Megapixel. C’è anche una batteria da 5.000 mAh. Il sistema operativo è Android 13 con One UI.

