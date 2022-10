Samsung Galaxy S23 Ultra: non ci saranno le differenze con il "vecchio" modello

Secondo quanto si osserva in rete in queste ore, sono apparsi i rendering CAD relativi ai nuovi flagship di casa Samsung; nel caso specifico, oggi facciamo riferimento all’iterazione S23 Ultra, quella con S Pen incorporata nella scocca del device.

Grazie alle informazioni rilasciate dal solito tipster e insider del web OnLeaks (alias Steve Hemmerstoffer) che ha cooperato con il portale di SmartPrix e Digit India, è riuscito a pubblicizzare sui suoi social i render CAD relativi all’ammiraglia next-gen dell’OEM sudcoreano. Samsung Galaxy S23 Ultra sarà un upgrade di quello attuale (in sconto su Amazon a soli 972,00€) ma porterà poche novità estetiche.

Samsung Galaxy S23 Ultra: cosa cambierà nel design?

Ad una prima rapida occhiata vediamo che il Galaxy S23 Ultra assomiglia molto, in tutto e per tutto, al predecessore. Cosa cambierà? Davvero molto poco, secondo quanto si osserva. Gli anelli piccoli, ad esempio, non presenteranno più sporgenze e il pannello sembra avere una curvatura meno accentuata. In poche parole, sarà meno curvo ai lati, così come la scocca in metallo che sarà leggermente flat. Possiamo notare la presenza di un microfono aggiuntivo e lo schermo potrebbe avere cornici millimetriche e super contenute. Finite le differenze, thats’it.

Come per S22 Ultra, il bilanciere del volume e il pulsante di accensione sarà sul frame destro e inferiormente troveremo l’alloggiamento per la S Pen, la griglia dello speaker, la porta USB C, lo slot per le SIM e un microfono in alto. Quanto misurerà? Si dice che avrà dimensioni di 163,4 x 78,1 x 8,8 mm. Il modello precedente invece, era di 163,3 x 77,9 x 8,9 mm. Il display sarà da 6,8 pollici.

Dulcis in fundo, ci aspettiamo di vedere un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm sotto la scocca e una fotocamera principale da 200 Megapixel ISOCELL HP2 al seguito.

