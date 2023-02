Samsung Galaxy S23 Ultra: su Monclick sconto 12% e consegna GRATIS

Grazie a Monclick oggi acquisti il nuovissimo Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB a un prezzo eccezionale e con condizioni veramente vantaggiose. Primo, lo metti in carrello al 12% di sconto. Secondo, gode della consegna gratuita. Terzo, la disponibilità è immediata. Quarto, puoi pagarlo a rate tasso zero.

Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento puoi dividere l’importo dell’ordine in 3 rate da soli 433 euro al mese senza interessi. La prima la paghi subito, alla conferma, le altre nei due mesi successivi. Insomma, un vero e proprio mini finanziamento molto utile e vantaggioso.

Scopri tutta la potenza che questo smartphone Android di ultimissima generazione ha da offrirti. Partiamo subito da ciò che non ha bisogno di presentazioni: la fotocamera principale da 200MP. Scoprirai dettagli mai visti prima nelle tue foto. Inoltre, i colori saranno sempre perfetti anche all’alba e al tramonto.

Samsung Galaxy S23 Ultra: prezzo spettacolare, smartphone eccellente

Attualmente il Samsung Galaxy S23 Ultra è uno smartphone impressionante che batte tutti quelli della sua categoria. Un vero e proprio top di gamma con le lettere maiuscole. Ecco cosa ha detto Samsung descrivendo la nuova fotocamera principale da 200MP:

Abbiamo quasi raddoppiato la risoluzione della fotocamera grandangolare per regalare una nitidezza mai vista prima su un dispositivo Samsung Galaxy. Ingrandisci e ritaglia per ottenere tutto un altro scatto, senza fare click. Oppure mantieni l’immagine com’è, per dettagli brillanti.

Dietro ogni scatto opera l’inedito sensore di adattamento dei pixel, che ti regala una galleria di foto vivaci e nitide da 200 megapixel in qualsiasi condizione di luminosità.

Il display Dynamic AMOLED 2X è il futuro degli schermi digitali. Goditi dettagli ricchi di colore qualunque sia il livello di luminosità che hai impostato. Inoltre, la tecnologia di aggiornamento a 120Hz ottimizza la frequenza in maniera intelligente, garantendoti sempre il massimo della fluidità.

Mettilo subito nel carrello al 12% di sconto grazie a questa incredibile offerta di Monclick. Scegliendo di pagare con PayPal o Klarna ottieni anche la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero da soli 433 euro l’una. La versione in promozione è quella da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

