Samsung Galaxy S23 Ultra mai così VANTAGGIOSO: -480€ su eBay

Inutile girarci intorno: l’offerta eBay di oggi sull’ottimo top di gamma Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è la migliore di tutto il web per mettere le mani sul device di fascia premium. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 32%, quest’oggi puoi acquistare lo smartphone di Samsung pagandolo 999€ – si tratta di un risparmio complessivo di 480€.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è un top di gamma in tutto e per tutto: è realizzato con materiali di altissimo livello, monta una scheda tecnica potentissima ed è pronto a scattare foto eccezionali con il suo impressionante modulo fotografico quintuplo.

Risparmia 480€ su eBay per l’ottimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G monta uno spettacolare display Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici ad altissima risoluzione e super fluido, una validissima fotocamera frontale per selfie eccellenti e una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Da top di gamma assoluto qual è, lo smartphone di Samsung integra un potentissimo e velocissimo processore octa core con tantissima RAM a disposizione, e una fotocamera principale da ben 200 MP per scatti e video ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Cosa stai aspettando? L’incredibile top di gamma di Samsung è in offerta su eBay al prezzo più conveniente di tutto il web; inotre, ti arriva a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra. Infine, ricorda che se lo acquisti tramite PayPal hai la possibilità di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.