Samsung Galaxy S23 Ultra: l'ammiraglia top IN SCONTO e con un OMAGGIO

Se state cercando una nuova ammiraglia per il vostro lavoro, per lo svago, per il gaming, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Samsung Galaxy S23 Ultra ed è un flagship eccezionale, dotato di una scheda tecnica assurda e di caratteristiche da primo della classe. La versione che vi consigliamo noi è quella con 12 GB di memoria RAM e con 512 GB di storage su memorie interne UFS 4.0 (non espandibili): costa 1529,00€, spese di spedizione su Amazon.

Il modello in questione, in colorazione Phantom Black, è anche in sconto su Amazon e in omaggio riceverete il pratico caricatore da muro di Samsung. Questo device insomma è un vero best buy, un buon investimento per il futuro, considerando che vale tantissimo e ha tantissime features assurde. Pensiamo alla S Pen, alla fotocamera principale da 200 Megapixel, al comparto foto-video composto da tanti sensori che girano video in 8K e molto altro ancora. Lo schermo è uno dei migliori e ha una risoluzione QHD+, il refresh rate adattivo fino a 120 Hz e una luminosità massima di 1750 nit. Ovviamente è un modello 5G-ready, con modem integrato per la connettività next-gen.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: il top del mercato

Questo smartphone presenta anche una batteria esagerata da 5000 mAh che si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo o wireless. C’è anche la ricarica wireless inversa per donare energia allo smartwatch o alle cuffiette Bluetooth. Il software è Android 13 con skin One UI, aggiornabile alla 6.0.

Samsung Galaxy S23 Ultra viene venduto e spedito da Amazon, c’è la consegna celere e immediata e avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Si può dilazionare l’importo complessivo del device con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non lasciatevelo sfuggire a 1529,00€.

