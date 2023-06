Samsung Galaxy S23 Ultra in offerta flash ad un SUPER PREZZO (-510€)

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è sempre di più il top di gamma di riferimento del mercato smartphone con la nuova offerta eBay in corso in questo momento diventa ancora più conveniente. Lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 969 euro (con 510 euro di sconto) con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. La versione in offerta è la 8+256 GB ma c’è anche la possibilità di acquistare la 12+512 GB che viene proposta al prezzo scontato di 1.099 euro (con 380 euro di sconto).

Samsung Galaxy S23 Ultra è il protagonista delle offerte tech di oggi

Il Samsung Galaxy S3 Ultra è uno smartphone completo e senza punti deboli. Il dispositivo può contare sul potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che viene supportato da un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Da notare anche una batteria da 5.000 mAh oltre che una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 200 Megapixel. C’è la S-Pen, già inclusa in confezione, oltre al sistema operativo Android 13 con One UI. Lo smartphone di Samsung garantisce, quindi, un comparto tecnico completo e vantaggioso, senza alcuna mancanza. L’offerta in corso, inoltre, rende il dispositivo ancora più interessante.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra:

C’è anche la possibilità di pagare con PayPal e, quindi, di optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Le unità disponibili all’acquisto sono poche. Per sfruttare l’offerta flash, quindi, bisognerà sbrigarsi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.