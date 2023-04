Samsung Galaxy S23 Ultra in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (-380€, anche in 12 rate)

E’ il momento di acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra: il top di gamma della casa coreana, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon davvero imperdibile. Lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 1.099 euro invece di 1.479 euro, beneficiando così di uno sconto di 380 euro che si traduce in un taglio di prezzo del 26%. Da notare che è anche possibile completare l’acquisto in 12 rate mensili da 91 euro, senza interessi e pagando con carta di debito o di credito, senza finanziamento. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto che vi porterà alla pagina Amazon del Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra: il top di gamma ora è ad un super prezzo su Amazon

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è un concentrato di potenza e prestazioni: lo smartphone è dotato del potente chip Snapdragon 8 Gen 2 a cui affianca 8 GB di RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. Da notare anche un ampio display AMOLED di qualità top con diagonale di 6,8 pollici, risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche ci sono anche quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 200 Megapixel e la S-Pen. Il sistema operativo è Android 13 con One UI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra ad un prezzo scontato di 1.099 euro invece di 1.479 euro, beneficiando di uno sconto di 380 euro, con la possibilità anche di pagare in 12 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.