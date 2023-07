Samsung Galaxy S23 Ultra in offerta a 929€: è un VERO AFFARE (anche a rate)

Il Samsung Galaxy S23 Ultra diventa sempre più conveniente e con la nuova offerta eBay disponibile in questo momento può essere acquistato al prezzo scontato di 929 euro, con la possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta riguarda la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage dello smartphone che viene proposto in sconto nelle colorazioni verde e nero (vi basta cliccare sulla colorazione desiderata per accedere all’offerta).

Samsung Galaxy S23 Ultra è l’offerta top di oggi

Il Samsung Galaxy S23 Ultra ha tutto quello che serve per soddisfare le necessità degli utenti alla ricerca di un top di gamma davvero potente, sotto tutti i punti di vista. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che viene affiancato da una batteria da 5.000 mAh e da un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

C’è poi una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 200 Megapixel. Lo smartphone di Samsung è dotato anche della S-Pen, inclusa nell’apposito slot. Il sistema operativo è Android 13 con One UI e garanzia di supporto di lunga durata da parte di Samsung.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra al prezzo scontato di 929 euro con la possibilità anche di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. A questo prezzo, lo smartphone di Samsung non ha rivali, diventando un best buy assoluto. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Lo sconto è valido per le colorazioni verde e nero.

