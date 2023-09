Samsung Galaxy S23 Ultra in offerta a 799€ su Amazon (promo Cashback)

È il momento di acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra. Il top di gamma di Samsung, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 799 euro grazie alla nuova offerta Amazon. Si tratta di un’occasione unica per acquistare il dispositivo: fino al prossimo 17 settembre, infatti, è in corso la promo Cashback che garantisce 300 euro di rimborso sull’acquisto del Samsung Galaxy S23 Ultra.

Considerando il cashback, quindi, la spesa effettiva per lo smartphone passa da 1.099 euro a 799 euro. Da notare che è possibile anche optare per l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito, per dilazionare il pagamento in un lungo periodo. L’offerta, valida per il modello 8/256 GB, è disponibile per un breve periodo tramite il link qui di sotto.

Samsung Galaxy S23 Ultra al minimo storico con la promo cashback su Amazon

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è il top di gamma del momento: lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Da notare anche una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra al prezzo scontato di 1.099 euro che diventano 799 euro considerando la promozione cashback che garantisce un rimborso di 300 euro sulla spesa. Lo smartphone può anche essere acquistato con pagamento in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

