Samsung Galaxy S23 Ultra: impossibile non comprarlo a questo prezzo

Uno degli smartphone Android più venduti dell’intero mercato è sicuramente il Samsung Galaxy S 23 Ultra, un dispositivo eccellente, versatile, potentissimo, incredibile sotto tutti punti di vista e dispone anche di un comparto fotografico all’avanguardia che ve lo farà amare ad ogni scatto.

Questo smartphone infatti, è l’ammiraglia del settore, il punto di riferimento per chi cerca un prodotto dalla batteria esagerata, con uno schermo fantastico, generoso e che gode del supporto alla comodissima stilo capacitiva. Possiamo anche dire che il Galaxy S 23 ultra non ha rivali nel suo genere perché è l’unico device Premium con il pennino. È destinato a un target di utenti ben preciso e possiamo anche definirlo l’erede perfetto del Galaxy Note, un gadget che ha caratterizzato il settore dei business phone per un decennio. Pensate che l’S 23 ultra si porta a casa con uno sconto super, per essere un articolo uscito da neanche due mesi in commercio. Sarà vostro con soli 1200,50 € al posto di 1479,00 € e con la spedizione Prime arriverà presto il vostro domicilio in un giorno. Il reso è totalmente gratuito in caso di eventuali problematiche, a patto che lo facciate entro un mese dall’acquisto.

Samsung Galaxy S23: il top del momento

Questo è lo smartphone che tutti desiderano, che tutti vogliono perché è un gadget fantastico sotto tutti punti di vista; prendiamo il comparto fotografico. Con la sua fotocamera principali da 200 megapixel, realizzerete scatti bellissimi in ogni condizione, anche in assenza di luce. Potrete perfino fotografare la luna e girare i video in 8K. Il software è pensato per facilitare la vita degli utenti, infatti questo smartphone consente di avere tante funzionalità uniche interattive è una connessione con gli altri prodotti del brand mai vista prima. L’hardware infine, è da fuori classe. Nonostante non sia un gaming phone, con questo telefono potrete giocare a qualsiasi titolo voi vogliate, senza il minimo lag o senza alcun ritardo dell’esperienza complessiva.

Anche se in confezione non è presente un caricatore, Amazon donerà un caricabatterie Samsung originale da 25 W per caricare il vostro telefono in maniera immediata. C’è anche la ricarica wireless di ultima generazione.

Potremmo poi stare ore a parlare del fantastico pennino capacitivo che consente di scrivere sullo schermo quasi come se si stesse utilizzando una penna su un foglio. Un’esperienza unica che ci sentiamo di promuovere a pieni voti ma che conosciamo bene da grandi fan della serie Galaxy Note quali siamo.

Samsung Galaxy S 23 Ultra a 1200,50 € è lo smartphone top da acquistare oggi su Amazon, ma non pensateci troppo perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro e l’offerta potrebbe finire in pochissime ore. Se lo volete a casa vostra domani dovrete sbrigarvi a effettuare l’acquisto.

