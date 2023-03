Samsung Galaxy S23 Ultra: il TOP per chi cerca la produttività da mobile

Di recente abbiamo avuto modo di mettere le mani sul nuovo Samsung Galaxy S 23 ultra, un prodotto decisamente molto performante, ho pensato per un target di utenti ben preciso. L’ammiraglia Android infatti, dispone di un potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, personalizzato ad hoc dal chip maker americano. Oggi lo trovate al minimo storico di 1419,00€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo, ovviamente su Amazon. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un telefono semplicemente potente, destinato ai professionisti del settore. Il flagship infatti, eredita tratti distintivi della linea Galaxy Note, scomparsa dal mercato da circa tre anni.

Di fatto, il Galaxy S 23 ultra è un business phone, destinato ai professionisti del settore che devono farne un utilizzo lavorativo. Oltre ad avere un meraviglioso pannello da 6,8 pollici QuadHD+ LTPO Dynamic AMOELD, dispone della S Pen, perfetta per chi deve prendere appunti al volo, deve annotare pensieri, calcoli, frasi e non solo. Ottimo anche il software del device che è pensato proprio per gli amanti dei prodotti da ufficio.

Samsung Galaxy S23 Ultra: un peccato lasciarselo sfuggire

Certo, 1419,00€ non sono certo pochi ma per un device del genere possiamo dire che sono ben spesi. Anche il processore di bordo, lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy è un vero punto di riferimento nel settore Android, con potenza di calcolo inimmaginabile per un prodotto mobile. Il SoC viene coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno.

Non possiamo dimenticarci del comparto software per la fotocamera: semplicemente unico. Pensate che la lente principale ha una risoluzione record di 200 megapixel ed è una chicca unica nel panorama Android. Il telefono gira video in 8K e in tante modalità differenti. In più ha una batteria che garantisce un giorno intenso di utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.