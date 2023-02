Samsung Galaxy S23 Ultra: il teardown svela i suoi segreti (VIDEO)

In queste ore è emerso in rete il primo teardown del nuovo flagship Samsung Galaxy S23 Ultra. Dal video, pubblicato dal canale JerryRigEverything, scopriamo quali sono i segreti del prodotto.

Samsung Galaxy S23 Ultra: cosa cela il teardown?

Come molti di voi sapranno, l’S23 Ultra di Samsung è un’ammiraglia su tutta la linea. Esteticamente si presenta identico al modello precedente, anche se sotto la scocca ha ricevuto grossi cambiamenti al seguito. Troviamo un SoC di Qualcomm fatto ad hoc per la compagnia, ma la vera novità è tutta al modulo fotografico, che presenta, per la prima volta, un sensore principale da 200 Megapixel. Dal teardown però, scopriamo un particolare molto curioso. Intanto, se desiderate questo smartphone, sappiate che lo trovate su Amazon a 1479,00€.

Il noto Zack Nelson di JerryRigEverything ha appena appreso che il dispositivo si smonta facilmente anche con una mano sola. La batteria si può sostituire semplicemente visto che c’è poco adesivo per tenerla incollata alla struttura del terminale. Il processo di rimozione della cella energetica è immediato. Basta togliere il vetro anteriore, la bobina di ricarica wireless, delle viti e dei cavi ed il gioco sarà fatto. Sarà un compito facile anche per i “non addetti al settore”. Questo piccolo ma significativo cambiamento è un grande passo per gli utenti.

Sempre parlando di S23 Ultra, ricordiamo che il flagship è un mostro di potenza, con uno schermo incredibile da 6,8 pollici, Dynamic AMOLED, con risoluzione QHD+, refresh rate variabile fino a 120 Hz e molto altro ancora. È luminosissimo e si vede bene in ogni condizione di luce. La versione in sconto su Amazon possiede 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna al seguito. Dulcis in fundo, troviamo tante ottiche di punta con quella principale da 200 Megapixel che consente anche di girare clip video in 8K.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.