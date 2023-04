Samsung Galaxy S23 Ultra: il RE del mercato, oggi scontato di 180€ su Amazon

Se state cercando l’ammiraglia più esclusiva del mercato, abbiamo oggi una bella notizia per voi. Il potentissimo (e gigantesco) Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 1299,00€ al posto di 1479,00€. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è pazzesco. Ben 180€ in meno sul valore di listino: mica male per un device uscito sul mercato da pochissimi mesi.

Acquistandolo dal noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi: c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di qualsiasi evenienza), si può dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, si ha diritto a ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, ma non solo.

Samsung Galaxy S23 Ultra: il top dei top ad un prezzo veramente speciale

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è uno smartphone eccezionale sotto tutti i punti di vista. È un cameraphone di alto profilo, capace di riprendere video in 8K di livello cinematografico, che può scattare foto alla luna nitide e luminose, che realizza immagini spettacolari anche in assenza di luce e, come se non bastasse, ha un software di bordo veramente completo a prova di professionista.

Ha la S Pen inclusa nella scocca del dispositivo (feature ereditata dai device della gamma Galaxy Note); è un accessorio molto comodo per chi prende spesso appunti al volo, per chi disegna, per coloro che ne devono fare un utilizzo business e così via. Lo schermo è un bellissimo pannello Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, LTPO di seconda generazione, supporto all’HDR10+ e molto altro ancora. Concludiamo segnalando la presenza del potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy realizzato da Qualcomm che fa girare fluidi anche i software più impegnativi.

A 1299,00€ questo Galaxy S23 Ultra 5G di Samsung è l’ammiraglia da acquistare oggi, il re del mercato. Fate presto se siete interessati prima che finiscano le scorte o prima che termini la promozione su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.