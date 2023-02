Samsung Galaxy S23 Ultra, il cameraphone DEFINITIVO

Uno degli smartphone Android più interessanti dell’ultimo periodo è sicuramente il Samsung Galaxy S23 ultra; stiamo parlando di un prodotto incredibile, dal costo elevato ma dalle funzionalità semplicemente strepitose. Questo gadget infatti, è il cameraphone definitivo, in grado di effettuare fotografie in tutte le condizioni di luce con una qualità che sembra derivare dalle reflex di fascia alta.

Samsung Galaxy S23 Ultra: sostituisce una compatta da vlog

Ovviamente vogliamo porre l’accento sul comparto fotografico, la vera killer feature di questo prodotto. Il telefono infatti si configura come una macchina fotografica portatile in grado di sostituire una compatta da vlog. Pensiamo infatti che lui può essere un terminale fantastico per chi fa video sul web, ma anche per tutti i giornalisti che lavorano su testate online e devono massimizzare il loro lavoro. Un mio collega ad esempio, quando lavorava presso una redazione web, per realizzare i suoi servizi utilizzava un S21 ultra, il top di gamma di due anni fa. Questa serie è sempre stata votata all’ambito multimediale, e da quando l’azienda ha deciso di inserire la S Pen dentro la scocca del device, questa lineup ha completamente cambiato volto (in meglio). S22 ultra e quindi, S23 ultra, sono infatti i degni eredi del Galaxy Note 2020.

Unitamente a tutto questo, dobbiamo anche segnalare l’incredibile potenza che è in grado di sprigionare la nuova ammiraglia di Samsung. Il processore Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy è un mostro di potenza, in grado di far girare giochi pesanti con una fluidità paragonabile ad una console.Dulcis in fundo, un piccolo elogio anche allo schermo, ovvero un pannello da 6,8” QHD+ LTPO Dynamic AMOLED con supporto al refresa rate variabile fino a 120 Hz.

Samsung Galaxy S23 Ultra si porta a casa con 1479,00 €, una cifra di certo non contenuta giustificata per l’ottima qualità del prodotto. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e la consegna è celere. In pochissimi giorni sarà a casa vostra senza che voi sborsiate un singolo euro aggiuntivo. Fate presto prima che terminino le scorte disponibile su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.