Samsung Galaxy S23 Ultra: il cameraphone definitivo, OGGI al prezzo più basso

Oggi vogliamo parlarvi del miglior cameraphone che ci sia in circolazione. È un device Android, realizzato da Samsung e presentato pochissimi mesi or sono, durante il primo Galaxy Unpacked dell’anno. Si chiama Galaxy S23 Ultra 5G ed è un’ammiraglia veramente incredibile, dotata di specifiche tecniche all’avanguardia, con un design mozzafiato, con delle fotocamere professionali a bordo e non manca neppure il pennino capacitivo integrato nel device per prendere appunti, segnare cose al volo, disegnare e molto altro ancora.

Samsung Galaxy S23 Ultra: l’ammiraglia del momento è qui

Questo gioiello oggi lo pagherete solo 1182,00€ al posto di 1479,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che lo sconto è veramente elevato per un prodotto unico nel suo genere. Tante sono le sue killer features e a questo costo non potete lasciarvelo sfuggire. Certo, non è economico, ma è il top di gamma del marchio sudcoreano, il prodotto più versatile che possa esserci in circolazione, capace di soddisfare le esigenze dei content creator ma anche dei giornalisti, dei fotoreporter, dei Videomaker e degli amanti della street photography. Pensate che con questo smartphone, grazie al teleobiettivo con zoom spaziale, si possono anche fare foto alla luna. Emozionante, vero?

Questo smartphone di punta, dotato di un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, fa girare fluidi anche i videogame e i titoli più impegnativi; altresì è un prodotto eccezionale per la visione dei contenuti grazie allo schermo da 6,8 pollici con bordi curvi, super luminoso (1750 nit di picco massimo), avente risoluzione QHD+ e tecnologia Dynamic AMOLED. Fantastico il sensore principale da 200 Megapixel che realizza scatti nitidi anche al buio, privi di rumore e video di qualità cinematografica. La batteria dura tantissimo e si ricarica in un lampo grazie alla tecnologia da 45W. Volendo, potrete sfruttare anche la wireless charging.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.